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Ученые нашли новый метод идентификации курильщиков, живших столетия назад

SciAdv: в Англии XVIII века курила половина взрослого населения

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Zhouyong Sun, Jing Shao

Британские археологи и историки из Университета Лестера нашли новый способ определения потребителей табака, которые жили несколько веков назад. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Предыдущие исследования показали, что некоторых курильщиков из давних времен можно легко идентифицировать по следам на зубах от глиняных трубок. Однако не все курильщики сохранили зубы, поэтому специалисты нашли другой способ оценки.

Ученые использовали метаболиты, обнаруженные в костях людей. Команда проверила свой метод на останках жителей Англии XVIII века.

Археологи сравнили химический состав останков известных курильщиков 1700-х годов с составом костных образцов из 1500-х годов, когда табак в Англию еще не завезли. Исследователи обнаружили десятки характерных соединений.

Затем ученые проанализировали 323 скелета из Северного Линкольншира и Лондона. Оказалось, что 400 лет назад курение было крайне распространено в Англии. Примерно половина всех останков принадлежала курильщикам, причем это были люди из всех слоев общества, как мужчины, так и женщины.

По словам специалистов, их метод позволит больше узнать о веществах, которые употребляли люди сотни и тысячи лет назад.

Ранее археологи нашли человеческие останки в древнейшем сосуде с жидким вином.

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