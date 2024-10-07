Названы два примера работы микроРНК, за открытие которых присудили Нобелевку по медицине

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2024 году стали Виктор Амброз и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в регуляции генов. Как рассказал «Газете.Ru» генетик, профессор СФУ и Геттингенского университета Константин Крутовский, микроРНК участвует в адаптации организма к условиям окружающей среды, а также в инактивации вирусов.

«Вот пример: когда человеку жарко, он начинает потеть. Это помогает охлаждать тело через испарение жидкости, поддерживая оптимальную температуру. Как запускается этот процесс? В этот момент активируются гены, отвечающие за потоотделение. Но после того, как человек, находясь в жарких условиях, выходит на улицу, где холодно, — потоотделение надо остановить. В такой ситуации необходимо быстро отключить одни гены и активировать другие, которые способствуют энергосбережению. Именно это делают микроРНК. Они могут отключать одни гены и активировать другие, что обеспечивает быструю адаптацию организма к меняющимся условиям окружающей среды», – рассказал Крутовский.

«Также сейчас используются короткие интерферирующие РНК, которые применяются в борьбе с раком, вызванным активностью ненужных генов.», – отметил ученый.

По словам Крутовского, премия дана абсолютно заслуженно, однако ее можно было бы вручить и раньше.

«Я даже удивлён, что её вручают только сейчас. МикроРНК — это обширная область исследований, в которой постоянно происходят открытия. Например, до сих пор точно неизвестно точное число генов у человека, кодирующих короткие РНК. Новые микроРНК открывают чуть ли не каждый день. Сейчас их насчитывается несколько тысяч», – отметил Крутовский.

Ранее лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицинестали венгерский и американский биохимики Каталин Карико и Дрю Вайсман. Награду им присудили в 2023 году за разработку технологии, которая легла в основу мРНК-вакцин против COVID-19.