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Российская компания выводит на рынок устройства для снижения частоты приступов эпилепсии

Моторика НЕМО представит имплантируемый стимулятор для лечения эпилепсии

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Shutterstock

ООО «Моторика НЕМО» получила бессрочные регистрационные удостоверения на медицинские изделия, входящие в систему стимуляции блуждающего нерва (VNS) компании Rishena. Устройства используются для лечения фармакорезистентной эпилепсии, которой страдает около 50 млн человек по всему миру. Об этом сообщили в пресс-релизе компании.

Rishena Medical Co., Ltd — это инновационное китайское предприятие, которое занимается научными исследованиями и разработкой, производит и продает активные имплантируемые медицинские устройства. Импланты используются для нейростимуляции (нейромодуляции) блуждающего нерва. Нерв, по которому информация поступает в головной мозг, окутывается электродом. Через нерв из стимулятора имплантируемого под кожу пропускаются противоэпилептические стимулы в головной мозг, что предупреждает развитие судорожного припадка. Такая методика называется VNS-терапией и применяется в мире с 1990 года.

VNS-терапия используется в ситуациях, когда медикаментозное лечение оказывается неэффективным, а оперативное вмешательство — нецелесообразным. Одним из основных достоинств VNS-терапии является ее возможность использования как для детей старше шести лет, так и для взрослых.

Уникальной особенностью устройства VNS201B от Rishena, которое планируется вывести на российский рынок, является наличие двух программаторов: один предназначен для врача, а другой — для пациента. Это позволяет удаленно регулировать амплитуду, длительность, частоту импульсов и другие параметры. Стимулятор отличается компактными размерами, легким весом (27 граммов) и полной герметичностью. Благодаря аккумулятору емкостью 1800 мАч и низкому уровню потребления энергии, устройство способно обеспечивать стабильную стимуляцию на срок до 10 лет.

Ранее ученые нашли новое лекарство от эпилепсии в яде слепой подводной многоножки.

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