Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые совершили прорыв и лечении и изучении депрессии

АСIЕ: активация белка mTOR усиливает выброс серотонина в нейронах при депрессии

close
Unsplash

Ученые из Университета Гуанси (Китай) создали инновационный флуоресцентный зонд для изучения серотонина — нейромедиатора, играющего важную роль в диагностике и лечении депрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале Angewandte Chemie International Edition (АСIЕ).

Принято считать, что депрессия вызывается нехваткой нейромедиатора серотонина. Именно с ней борются многие современные антидепрессанты.

Исследователи создали уникальную реактивную группу на основе (-SH) 3-меркаптопропионовой кислоты, способную избирательно взаимодействовать с серотонином. Эту группу связали с флуоресцентным красителем, что дало возможность создать высокочувствительный молекулярный зонд.

В ходе экспериментов на клеточных линиях человеческих нейронов, имитирующих депрессию, было установлено, что уровень серотонина в нормальных и «депрессивных» клетках практически не различается. Тем не менее вторые производят значительно меньше серотонина в ответ на стимуляцию.

Исследователи также обнаружили связь между способностью нейронов высвобождать серотонин и активностью белка mTOR, который вовлечен во множество клеточных сигнальных механизмов. Усиление активности mTOR заметно увеличивало выброс серотонина клетками-моделями депрессии.

Ученые подчеркнули, что в патогенезе депрессии играет важную роль не только концентрация серотонина, но и способность нейронов к его правильной выработке. Ученые предположили, что разработка новых медикаментов, воздействующих на mTOR, может открыть новые возможности для лечения депрессии.

Ранее был создан новый метод диагностики депрессии по снимкам глаз и мимике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами