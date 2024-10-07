Врач назвала идеальное время для засыпания

По словам британского врача Кейт Букер, глубокий сон, который играет ключевую роль в восстановлении организма, наиболее активен в первые часы ночи. По этой причине ложиться спать лучше в 22:00. Об этом сообщает издание Mirror.

Доктор уточнила, что глубокий сон — это одна из стадий медленного сна, во время которой организм эффективно восстанавливает силы. В этой стадии тело расслабляется, дыхание становится более спокойным, кровяное давление падает, мозг становится менее чувствителен к внешним раздражителям. Чтобы продлить фазу глубокого сна и лучше отдохнуть, ложиться спать лучше не позже десяти вечера.

Букер добавила, что с 22:00 до 2:00 ночи организм активно вырабатывает гормон роста. Он способствует восстановлению тканей, укреплению иммунитета и сжиганию жиров, что делает его особенно важным для общего самочувствия и профилактики различных заболеваний.

Чтобы улучшить качество сна, врач рекомендует отказаться от гаджетов вечером, избегать стрессовых активностей (таких как просмотр новостей) и соблюдать режим дня — в идеале ложиться и вставать нужно в одно и то же время.

Ранее ученые выяснили, что токсичные «вечные химикаты» ухудшают сон молодежи.