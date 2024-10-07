Ученые назвали полезный для кишечника вид орехов

Ученые из Федерального университета Висозы (UFV) в Бразилии обнаружили, что ежедневное употребление бразильских орехов улучшает барьерную функцию кишечника и защищает орган от воспаления. Результаты исследования опубликованы в Journal of Nutrition.

В исследовании приняли участие 46 женщин с лишним весом и ожирением. Добровольцев разделили на две группы. В течение восьми недель обе группы отслеживали потребление калорий, однако половина участниц дополняла ежедневный рацион двумя бразильскими орехами в день, а другая группа не ела их вообще.

По окончании эксперимента ученые отследили, как изменились ключевые биомаркеры здоровья кишечника и уровень воспаления в организме участниц. Оказалось, что в группе, потреблявшей орехи, немного улучшилась барьерная функция кишечника. Кишечный барьер отвечает за нормальную (избирательную) кишечную проницаемость, в частности — предотвращает попадание токсинов, пищевых антигенов и микроорганизмов и кровоток.

Также ученые установили, что бразильские орехи снижали уровень воспаления в организме. Исследователи предположили, что такой благотворный эффект оказывает элемент селен в их составе. Это питательное вещество обладает антиоксидантными свойствами — защищает клетки от повреждений и замедляет износ тканей.

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