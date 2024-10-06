Ученые нашли живые микробы, запечатанные в камне возрастом 2 млрд лет

Международная группа ученых из ЮАР, Японии и Германии обнаружила очаги живых микробов в породах возрастом 2 млрд лет. Находка оказалась старейшей на сегодня колонией микроорганизмов, запертых в древней скале. Исследование опубликовано в научном журнале Microbial Ecology (MicroEco).

Группа изучила керны, извлеченные из магматического комплекса Бушвельд на северо-востоке ЮАР. Бушвельд занимает около 66 тыс. квадратных километров, а его толщина доходит до девяти километров. Комплекс содержит некоторые из богатейших рудных месторождений на Земле, включая около 70% добываемой в мире платины.

Команда воспользовалась собственной методикой для подтверждения того, что микробы были родными для рассмотренного образца породы, а не возникли из-за загрязнения в процессе бурения или исследования.

Ученые окрасили ДНК микробных клеток и использовали инфракрасную спектроскопию для изучения белков в микробах в окружающей глине. Тесты подтвердили, что найденные микроорганизмы были живыми и оригинальными.

По словам исследователей, обнаружение живых микробов в породе возрастом 2 млрд лет дает надежду совершить подобные открытия на Марсе и других планетах.

Ранее учены научились выявлять неактивные возбудители летальной пищевой инфекции листериоза.