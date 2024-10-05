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Иран планирует запустить три собственных спутника

IRNA: Иран запустит на орбиту спутники до конца марта 2025 года

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Wana News Agency/Reuters

Иран запустит на орбиту три произведенных в стране спутника дистанционного зондирования до конца марта 2025 года. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на главу иранского космического агентства Хасана Саларие.

Он подчеркнул, что спутники дистанционного зондирования будут запущены на орбиту до 20 марта 2025 года.

В публикации подчеркивается, что на орбиту отправят спутники «Косвар», «Толо-3» и «Зафар-2». Система, состоящая из них, даст возможность принимать и передавать данные для облегчения принятия решений во время стихийных бедствий, особенно там, где наземная инфраструктура не функционирует.

В сентябре сообщалось, что Аэрокосмические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) успешно вывели на орбиту исследовательский спутник под названием Chamran-1. Запуск осуществила ракета-носитель Qaem-100.

Спутник был разработан несколькими иранскими компаниями и имеет массу около 60 кг. Он был поднят на высоту 550 км над Землей и через несколько часов начал передавать первые сигналы.

Ранее Казахстан и Узбекистан договорились совместно запускать космические спутники.

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