Названо количество времени, за которое остывает тело умершего взрослого человека

Одним из методов определения времени смерти является измерение скорости падения температуры тела умершего. Обычно, при температуре окружающей среды +20°С тело взрослого человека обычно остывает за один час на 1°С. Об этом «Газете.Ru» рассказал судебно-медицинский эксперт, врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник группы патологии терминальных состояний НИИ морфологии человека им. акад. А.П. Авцына РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Борис Кульбицкий.

«В судебной медицине для определения времени наступления смерти используется комбинация методов. Один из таких методов — измерение скорости охлаждения тела. Перед измерением температуры тела отмечают температуру воздуха или воды, где находился труп. Затем измеряется температура тела по прямой кишке, через час процедуру повторяют и показатели соотносятся», – рассказал врач.

По его словам, при температуре окружающей среды +20°С тело взрослого человека обычно остывает за один час на 1°С.

«Причем в первые часы чуть быстрее, а после шести часов падение температуры тела замедляется, и на 1°С она будет снижаться уже через 1,5—2 часа. В аридном (сухом) и арктическом климате процессы протекают иначе и значение термометрии падает», — заключил судмедэксперт.

Подробнее о том, как определяют время смерти по глазам, насколько быстро начинается процесс гниения, что такое жировоск и когда он образуется на трупе — в интервью Кульбицкого «Газете.Ru».

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