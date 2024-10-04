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У гекконов обнаружили слуховое «шестое чувство»

CВ: дополненный слух гекконов помогает им ощущать низкочастотные вибрации

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Depositphotos

Ученые из Мэрилендского университета обнаружили у гекконов скрытый сенсорный талант, который помогает им ощущать низкочастотные вибрации в диапазоне от 50 до 200 Гц. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology (CВ).

Исследования показали, что у гекконов так называемое «слуховое шестое чувство» связано с функционированием специальной области внутреннего уха под названием саккулюс. Обычно его работу связывают с поддержанием равновесия и положения тела. Биологи установили, что гекконы используют саккулюс для улавливания низкочастотных вибраций в диапазоне от 50 до 200 Гц, что значительно ниже пределов, воспринимаемых их «обычными» ушами.

По словам ученых, саккулюс позволяет гекконам чувствовать вибрации, передающиеся через различные среды, такие как почва или вода. Похожим образом информацию воспринимают и другие животные, такие как земноводные и рыбы.

Исследователи отметили, что ящерицы и змеи считаются «немыми» или «глухими» из-за отсутствия издаваемых звуков. Однако новое открытие указывает на то, что рептилии на самом деле способны улавливать едва заметные вибрации и, возможно, используют их для коммуникации. Если эта гипотеза подтвердится, биологам потребуется переосмыслить взгляды на эволюцию сенсорных систем у животных.

Ранее ученые выяснили, что дельфины улыбаются друг другу во время игр.

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