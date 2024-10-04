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Транспортный шум разрушает здоровье сердца, выяснили ученые

The Lancet: транспортный шум связан с повышенным риском аритмии

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Global Look Press

Воздействие транспортного шума (автомобильного и авиационного) связано с повышенным риском мерцательной аритмии (фибрилляция предсердий). Это показало исследование, опубликованное в журнале The Lancet.

В исследовании приняли участие несколько групп добровольцев из Дании, Швеции и Финляндии. Также была включена дополнительная когорта, входящая в состав Финского национального исследования риска (FINRISK). Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников и уточнили адреса проживания каждого из них.

Воздействие транспортного шума для каждого адреса оценивалось с использованием сложных методов моделирования. Учитывался шум от автомобильных, железных дорог и аэропортов. Эти оценки воздействия рассчитывались в течение пяти лет после начала исследования и за год до начала.

Спустя 19,6 лет наблюдения за участниками было диагностировано 18939 новых случаев мерцательной аритмии (МР). Это нарушение сердечного ритма, характеризующееся частым (350-700 в минуту) и хаотичным сокращением отдельных групп мышечных волокон предсердий.

Результаты показали, что среднее увеличение уровня дорожного шумового воздействия на 10 дБ в течение пяти лет повышало риск МР на 2%. У лиц, которые подвергались воздействию всех трех источников шума — дорожного, железнодорожного и авиационного — вероятность появления этой патологии была на 19% выше, чем у жителей более тихих районов.

Ученые подчеркнули, что особенно уязвимыми к мерцательной аритмии были женщины, люди с лишним весом и курильщики, хотя дополнительное повышение риска было незначительным.

Ранее ученые выяснили, какой вред наносит проживание вблизи аэропорта.

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