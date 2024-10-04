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Названа диета, которая не помогает продлить жизнь пожилым

AJCN: вегетарианство не помогает сохранить здоровье после 65 лет

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Ученые из Университета здоровья Лома Линда в Калифорнии обнаружили, что вегетарианство снижает риск развития различных заболеваний у людей среднего возраста. Однако для лиц старше 65 лет такое питание может не принести пользы. Результаты исследования опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Ученые проанализировали данные о питании и состоянии здоровья 88 тысяч человек в возрасте 30-85 лет. Участники были набраны в период с 2002 по 2007 год, а наблюдение за ними велось в 2015 году. Испытуемые были разделены на пять категорий в соответствии с их рационом: невегетарианцы, полувегетарианцы, пескетарианцы (ели рыбу вместо мяса), лакто-ово-вегетарианцы (молочные продукты и яйца вместо мяса) и веганы (отсутствие продуктов животного происхождения в рационе).

В целом у тех, кто придерживался вегетарианства, риск преждевременного исхода из жизни был примерно на 12% ниже по сравнению с мясоедами. Однако у людей, которые включали в рацион рыбу, шанс прожить долгую жизнь дополнительно возрастал на 6%. Еще 15% обусловливало употребление яиц и молочных продуктов. У веганов, в свою очередь, риск раннего летального исхода был снижен всего на 3%.

Также исследование показало, что, хотя вегетарианская диета обеспечивала защиту от многих заболеваний людей среднего возраста, лицам старше 65 она не приносила весомой пользы. Это может быть связано с отсутствием в рационе жирных кислот, которые содержатся в рыбе. Известно, что жирные кислоты помогают бороться с болезнью Альцгеймера.

Ранее были названы продукты, способные продлить жизнь.

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