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Стало известно, сколько кофе и чая нужно пить для защиты от инсульта

Strokе: четыре чашки чая в день снижают риск инсульта на 19%

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Ученые из Университета Западной Австралии в составе международного научного коллектива установили, что употребление четырех или более чашек кофе в день повышает риск инсульта на 37%. Аналогичное количество чая, напротив, снижает его вероятность на 19%. Результаты исследования опубликованы в журнале Stroke.

В исследовании приняли участие 26950 взрослых добровольцев из 32 стран, в числе которых были лица с инсультом в анамнезе. Средний возраст участников составил 61 год. У большинства испытуемых был избыточный вес, выступающий провокатором инсульта. Участники ответили на ряд вопросов о своей истории болезни, диете, физической активности и вредных привычках. Они также указали, сколько чая и кофе обычно потребляют.

Результаты показали, что употребление четырех или более чашек кофе в день было связано с повышением риска инсульта на 37%. Аналогичное количество чая снижало риск этого опасного события на 19%. Ученые уточнили, что самым эффективным для защиты от инсульта оказался черный чай. Также не было выявлено связи между употреблением трех или менее чашек кофе в день и инсультом.

Исследователи отметили, что чрезмерное увлечение кофе может повышать кровяное давление и учащать сердцебиение. В течение длительного периода времени такие эффекты могут приводить к повреждению кровеносных сосудов в головном мозге, увеличивая риск образования тромбов и инсульта.

Ранее была названа главная опасность инсульта в пожилом возрасте.

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