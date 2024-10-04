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Названы препараты, токсичные для печени

Врач Стручков: для печени токсичны девять групп препаратов

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Чаще всего лекарственные поражения печени вызывают такие препараты, как парацетамол, противотуберкулезные препараты, антибиотики, анальгетики, гормональные, антиаритмические средства, противоопухолевые, противосудорожные и нестероидные противовоспалительные средства. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-хирург, онколог Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А. В. Вишневского Владимир Стручков.

«В нашей стране острые поражения печени встречаются у 3% госпитализированных больных. Чаще всего они связаны с применением противотуберкулезных, антибактериальных препаратов, анальгетиков, гормональных и антиаритмических средств», — рассказал доктор.

Кроме того, по словам Стручкова, нередко лекарственные поражения печени возникают в связи с приемом различных БАДов и средств народной медицины. Известна гепатотоксичность растений, использующихся в китайской и аюрведической медицине (чистотела, цимицифуги, дубровника, блоховника).

Негативное воздействие лекарственных средств на печень называется гепатотоксичностью. Некоторые химические вещества, которые образуются во время биотрансформации лекарственных средств в печени, негативно влияют на клетки органа, приводя к их разрушению.

«Такое негативное влияние обусловлено не только потенциальной гепатотоксичностью лекарств, но и их повсеместным бесконтрольным использованием. Поэтому самостоятельное назначение любых лекарственных средств и их неконтролируемое применение может привести к лекарственному поражению печени и тяжелым последствиям», — заключил врач.

Ранее врач перечислил заболевания, которые можно подхватить в спортзале.

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