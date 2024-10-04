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Врач развеял миф о том, что презерватив стоит менять во время секса

Врач Гулько: презерватив не нужно менять каждые 30 минут или чаще

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Некоторые специалисты советуют во время полового акта менять презерватив каждые полчаса, чтобы снизить риск незапланированной беременности и инфекций. Однако, как рассказал «Газете.Ru» врач-сексолог, психотерапевт Научно-клинического центра «Карповка+» Олег Гулько, этого делать не нужно.

«Смена презерватива по прошествии некоторого времени вступает в противоречие с инструкцией, которая прилагается к презервативам. Там указано, что презерватив должен использоваться от начала полового акта до его окончания без указания временных факторов. Он должен быть заменен только в случае его разрыва», — рассказал врач.

Однако, по словам сексолога, частота разрывов презервативов в развитых странах составляет около 0,6% при вагинальных контактах.

«Почему рекомендация смены презерватива является вредным советом? Это может привести к потере эрекции. Кроме того, для многих это станет дополнительной психологической травмой и причиной не использовать презерватив совсем. Хотелось бы еще отметить, что если половой акт требует длительного времени, более 30 мин, то это повод обратиться к врачу-сексологу», — заключил врач.

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