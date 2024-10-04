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Перечислены причины боли в шее

Врач Галкин: шея может болеть из-за удаления зубов

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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Боль в шее может возникать по нескольким причинам, в том числе из-за удаления зубов. Иногда при длительном отсутствии зубов может возникнуть спазм в мышцах лица и шеи, что и приводит к боли. Воспалительный процесс после процедуры удаления также может вызвать неприятные ощущения в шее. Об этом «Газете.Ru» рассказал невролог, мануальный терапевт, остеопат Андрей Галкин.

«Кроме удаления зубов к болям может привести воспаление мышц языка и в области щитовидной железы, гланд или глотки. По сути, любые воспалительные процессы, образующиеся вблизи шеи, так или иначе могут вызывать в ней боль. Чтобы разобраться со всем этим, нужно в первую очередь определить источник проблемы», – рассказал врач.

Боли в шее также может вызвать неправильная поза и положение головы во время сна из-за неправильно подобранной подушки.

«Мягкие подушки, которые многие выбирают, заставляют шею сгибаться, оказывая давление на мышцы и препятствуя их восстановлению ночью. Сутулость тоже негативно влияет на шею – при округлении спины шея автоматически выпячивается, так как ей нужно поддерживать голову. Из-за этого ослабляются длинные разгибатели шеи, не способные продолжительное время находиться в растянутом состоянии. Чаще всего человек сидит в таком положении за компьютерным столом, при чтении или использовании смартфона», – отметил врач.

Кроме того, стресс тоже может вызвать боль. По словам врача, повышенное эмоциональное напряжение вызывает у организма реакцию скованности в области шеи и плеч. Так происходит вследствие рефлекторной реакции, когда мышцы сокращаются, готовя себя к потенциальной угрозе. В итоге у человека может возникнуть боль в этой области.

«Любые проблемы с шейным отделом всегда приводят к опасному нарушению — синдрому шейной артерии. За счет мышечного напряжения происходит сдавливание позвоночных артерий и, как следствие, уменьшение притока крови к мозгу. Поэтому при постоянной боли в шее важно не затягивать с походом к врачу», – заключил врач.

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