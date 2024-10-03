Названа самая частая причина нарушения всасывания витаминов

Различные нарушения в работе ЖКТ могут мешать организму усваивать витамины из пищи. Дискинезия желчевыводящих путей, то есть неравномерный выброс желчи, — самая частая причина нарушения всасывания витаминов, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Европейского Медицинского Центра EMC Наталья Харченко.

«В особенности нарушается всасываемость жирорастворимых витаминов A, D, E и K. Чаще всего отток желчи нарушается из-за стрессорных факторов, которые нарушают работу цепочки гормональных и нервных сигналов. Вторым значимым фактором является нехватка в рационе полезных жиров. Такой дефицит замедляет работу желчевыводящих путей и приводит к образованию густой желчи, камней в желчном пузыре и, в итоге, — к нарушению его нормальной работы», – рассказала врач.

Симптомы дискинезии желчевыводящих путей включают боль или тяжесть в правом и иногда левом подреберье, тошноту, горечь во рту, вздутие живота и нарушения стула.

«Кроме неравномерного выброса желчи к нарушению всасывания витаминов могут привести заболевания кишечника (дисбактериоз, болезнь Крона, неспецифический язвенный колит и другие), заболевания желудка и поджелудочной железы (гастрит, язвенная болезнь), а также нарушения в работе печени и другие», – отметила врач.

По ее словам, все эти заболевания приводят к тому, что на каком-то из этапов пищеварения еда не проходит нужную обработку и не усваивается так, как должна.

«Иногда она просто не смешивается с пищеварительными ферментами и желудочным соком, организму не хватает ферментов и желчи для качественного переваривания. А иногда в тонком кишечнике, который очень важен для усвоения питательных веществ, бесконтрольно размножаются плохие бактерии или развиваются воспалительные изменения», – заключила врач.

Ранее врач назвал продукты, которые снижают уровень витамина В1 в организме.