В России создана солнечная батарея, умеющая накапливать энергию при облачности и низкой освещенности

В НИТУ МИСИС представили первую в России солнечную батарею, созданную из перовскитов и готовую к внедрению в производство. Этот материал позволяет преобразовывать солнечную энергию при облачной погоде и низкой освещенности. Она дешевле аналогов по себестоимости, а цикл изготовления составляет всего 8–10 часов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в НИТУ МИСИС, разработка была поддержана программой «Приоритет 2030».

Перовскит (или титанат кальция) является одним из самых распространенных на земле минералов. До последнего времени он широко использовался преимущественно в качестве диэлектрика, однако сейчас его научились применять для создания солнечных батарей. Обычные солнечные батареи делаются из кристаллического кремния, однако перовскит показал большую эффективность.

«Если ранее были представлены отдельные составные единицы – модули и ячейки, то сейчас это полноценное изделие, готовое к опытной эксплуатации на крышах домов и солнечных электростанциях. Это настоящий прогресс в повышении технологической зрелости разработок. Мы готовы делиться технологией и открыты предложениям», — рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией перспективной солнечной энергетики НИТУ МИСИС Данила Саранин.

Панель изготовлена из 16 коммутированных перовскитных модулей, мощность панели 7 Вт, а напряжение — 48 В. Уникальные свойства перовскитов позволяют преобразовывать солнечную энергию при облачной погоде и низкой освещенности.

Кроме того, была решена одна из сложнейших задач — герметизация солнечной батареи, чтобы предотвратить деградацию изделия под воздействием влаги и кислорода. Ученым удалось адаптировать применение эластомеров для ламинирования панели, обеспечив устойчивость к внешним воздействиям.

Ее можно будет установить как в частный дом, так и на промышленные объекты предприятий, для которых приоритетно исполнение «зеленой» повестки. Разработка открывает новые горизонты по эксплуатации солнечной энергии даже в условиях Арктики и Крайнего Севера. По оценкам разработчиков, в ближайшие 3 года можно перейти к опытному производству.

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