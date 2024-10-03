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Названы продукты, вызывающие воспаление в организме

РНN: алкоголь, красное мясо и фастфуд вызывают воспаление в организме

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Ученые из Университета Штата Огайо подтвердили, что красное мясо, алкоголь и фастфуд запускают воспаление в организме, а чеснок, имбирь, рыба и чай, напротив, защищают от него. Результаты исследования опубликованы в журнале Public Health Nutrition (РНN).

В исследовании приняли участие 34500 взрослых добровольцев из США. Ученые собрали данные о рационе участников и рассчитали для каждого из них диетический индекс воспаления (DII) — числовой показатель, который характеризует диету с точки зрения ее влияния на несколько биомаркеров, связанных с воспалением в организме. В совокупности было оценено влияние 45 диетических компонентов.

Результаты показали, что 57% всех добровольцев придерживались провоспалительной диеты. Этот показатель был еще выше среди чернокожих американцев, мужчин, молодежи и людей с более низким образованием и доходом. По словам исследователей, воспаление может стать причиной развития хронических патологий, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, депрессия и другие психические расстройства.

Ученые уточнили, что воспаление в организме вызывают фастфуд, жареные продукты, готовые блюда, сладкое, алкоголь или красное мясо. Выраженным противовоспалительным действием обладают чеснок, имбирь, куркума, зеленый и черный чай, цельные зерна, зеленые листовые овощи, бобовые, жирная рыба и ягоды.

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