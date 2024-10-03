Найдена связь между хронической болью и деменцией

Ученые из Университета Южного Квинсленда (UniSQ) обнаружили, что пожилые люди, испытывающие хроническую боль, сталкиваются со значительно повышенным риском развития деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Value in Health.

Ученые проанализировали медицинские данные более 40 тысяч взрослых австралийцев в возрасте 65 лет и старше. После корректировки на ряд индивидуальных факторов, включая возраст и пол, было установлено, что риск развития деменции был почти в два раза выше у пожилых людей с хронической болью. При этом повышенной вероятность развития этого заболевания оставалась во всех возрастных группах.

По словам ученых, существует несколько возможных факторов, объясняющих такую корреляцию. К ним относятся нарушения внимания и памяти, снижение способности принимать решения и замедление скорости обработки информации из-за часто возникающих болевых ощущений.

Кроме того, хроническая боль часто становится причиной сильного стресса. Это состояние характеризуется выбросом гормона кортизола, связанного с дегенерацией нейронов гиппокампа. Именно эта область мозга выполняет функции формирования и консолидации памяти, помогает запоминать окружающее пространство и обучаться новому.

Ранее был назван простой способ профилактики боли в спине.