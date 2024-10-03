Космонавта Крикалева оставили в «Роскосмосе» на упраздненной должности

Космонавт Сергей Крикалев продолжает работать исполнительным директором в «Роскосмосе», сообщила «Газете.Ru» корпорация.

«С.К. Крикалев продолжает работать в Госкорпорации «Роскосмос» в должности исполнительного директора», -– сказано в сообщении.

Однако, как писала «Газета.Ru», с 1 августа этого года этой должности не существует, так как начала действовать новая организационная структура госкорпорации «Роскосмос». Согласно ей, должность исполнительного директора, который руководил развитием пилотируемой космонавтики, упразднена. А место заместителя генерального директора по пилотируемым и автоматическим комплексам предложено летчику-испытателю Павлу Власову, который в настоящее время занимает должность советника Борисова.

Как подтвердил «Газете.Ru» эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец, «должностей «исполнительный директор» в «Роскосмосе» не существует».

«В том числе [не существует] должности исполнительного директора по пилотируемым программам. В то же время Сергей Константинович продолжает находиться на должности исполнительного директора, ездит в командировки, участвует в официальных мероприятиях», — отметил Струговец.

По его словам, Крикалев несколько раз встречался с руководителем и первым замом руководителя «Роскосмоса», однако ни к какому итогу эти встречи не привели.

«После публикации в СМИ информации о возможном уходе Крикалева из «Роскосмоса» в госкорпорации решили не торпедировать ситуацию, чтобы вновь не оказаться в центре скандала. Учитывая отсутствие успехов у «Роскосмоса» в последнее время, это правильно. Однако вечно такая ситуация продолжаться не может, но в данный момент можно констатировать, что «Роскосмосу» не удалось мягко уволить Крикалева и для госкорпорации в этой ситуации наступил цугцванг», –- заключил Струговец.

Сергей Крикалев отказался прокомментировать ситуацию «Газете.Ru».

​​Подробнее о попытке Роскосмоса уволить Крикалева — читайте в материале Газеты.Ru «Перестановки в «Роскосмосе»: кому доверят развитие пилотируемой космонавтики».

Ранее стало известно, что в 2023 году РАН не приняла отчеты об исследованиях на 2,5 млрд рублей.