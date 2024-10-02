Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ профилактики боли в спине

BMJ Open: для профилактики болей в спине нужно меньше сидеть

close
Shutterstock

Ученые из Университета Турку в Финляндии установили, что сокращение времени сидения примерно на 40 минут в день может предотвратить боль в спине. Результаты исследования опубликованы в BMJ Open.

В исследовании приняли участие добровольцы с лишним весом и ожирением, которые испытывали боли в спине. Испытуемых проинструктировали сократить время, ежедневно проводимое в сидячем положении, примерно на 40 минут. Исследователи объяснили, что у людей с болями в спине в мышцах откладывается избыточный жир, а нарушение метаболизма глюкозы или чувствительности к инсулину дополнительно предрасполагает к возникновению неприятных ощущений.

Спустя шесть месяцев после начала эксперимента добровольцы сообщили о снижении интенсивности и частоты возникновения боли. Ученые использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) и ПЭТ-томографию для оценки состояния спинных мышц испытуемых. Вопреки ожиданиям, исследователи обнаружили, что улучшение самочувствия не было связано с изменениями веса или метаболизма глюкозы в мускулах.

Команда ученых предположила, что в основе терапевтического эффекта могут лежать другие механизмы. Чтобы точно определить их, нужно дополнительные исследования.

Авторы работы добавили, что лучшим решением для сохранения здоровья позвоночника выступает ходьба или короткие тренировки.

Ранее были названы нарушения опорно-двигательной системы, которые можно узнать по походке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами