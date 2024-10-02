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Ученые стимулировали рост грибков с помощью звука

Biology Letters: монотонные звуки могут способствовать росту грибков

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Global Look Press

Ученые из Университета Северной Аризоны установили, что монотонные звуки могут способствовать росту грибка, помогающего развитию растений. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology Letters.

В ходе исследования специалисты анализировали, как звуковые волны воздействуют на рост и размножение гриба Trichoderma harzianum, который активно используется в органическом сельском хозяйстве. Этот гриб играет важную роль в защите растений от болезнетворных микроорганизмов, содействует их развитию и умножает питательные вещества в почве.

Для эксперимента были разработаны звуковые специальные изоляторы, куда поместили чашки Петри с грибами. Каждый день в течение 30 минут в этих камерах воспроизводили монотонный звук частотой 8 кГц на уровне громкости 80 децибел.

По итогам пяти дней наблюдений было отмечено, что грибы, находившиеся под воздействием статического шума, росли быстрее и производили больше спор, чем образцы из контрольной группы. В результате биомасса Trichoderma harzianum в изоляторах в конце эксперимента оказалась в 1,7 раза больше. Ученые предполагают, что акустические волны могут преобразовываться в электрические импульсы, которые действуют на грибы, либо влиять на микро-рецепторы их мембран.

По словам авторов исследования, их открытие может повысить эффективность сельского хозяйства и садоводства.

Ранее исследователи нашли десятки районов с тысячами неизвестных растений.

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