Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы овощи, максимально полезные в сыром виде

MedicalXpress: листовая капуста и брокколи максимально полезны в сыром виде

close
Depositphotos

Употребление в сыром виде или готовка на пару помогает сохранить питательные вещества в брокколи, листовой капусте и болгарском перце. Об этом изданию MedicalXpress рассказала Хелен Расмуссен, диетолог из Центре изучения питания пожилых людей имени Джин Майер при Университете Тафтса.

По словам врача, у термической обработки овощей есть свои плюсы и минусы. Например, при варке моркови снижается уровень витамина C (который играет важную роль в поддержании коллагена — вещества, отвечающего за эластичность кожи), но повышается содержание бета-каротина — предшественника витамина A (он играет важную роль в поддержании здоровья глаз, репродуктивной функции, роста костей и иммунной системы).

Некоторые питательные вещества теряются при любом способе приготовления. Чем дольше овощи подвергается нагреванию, тем сильнее в них снижается уровень витамина С. На концентрацию некоторых питательных веществ (таких как витамины группы В) особенно влияет приготовление в воде. По этой причине брокколи, листовую капусту и болгарский перец рекомендуется употреблять в сыром виде. Обработка паром также помогает сохранить витамины.

Диетолог также отметила, что жирорастворимые витамины (A, D, E и K) и фитонутриенты (особенно бета-каротин, ликопин и другие каротиноиды) лучше усваиваются с жирами. Это значит, что овощи в сыром виде полезнее заправлять растительным маслом, а также добавлять авокадо или орехи.

Ранее врач рассказала, с какими лекарствами нельзя употреблять капусту.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами