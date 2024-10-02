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Названо лекарство от гипертонии, которое может навредить кишечнику

КSR: блокатор кальциевых каналов может навредить здоровью кишечника

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Ученые из Имперского колледжа Лондона установили, что один из блокаторов кальциевых каналов (тип лекарства для снижения давления) повышает риск развития дивертикулеза. При этом заболевании на стенках толстой кишки формируются мешковидные выпячивания. Об этом сообщает Knowridge Science Report (КSR).

Ученые уточнили, что препараты для контроля уровня кровяного давления выпускаются в разных форматах. К ним относятся ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов.
 
Исследователи провели генетический анализ, чтобы изучить молекулярные механизмы действия антигипертензивных препаратов. Для этого были использованы генетические данные порядка 750 тысяч человек. Ученые стремились выявить генетические вариации, относящиеся к белкам-мишеням для лекарств против гипертонии. Полученные данные сопоставили с вероятностью развития 900 различных заболеваний.

В ходе исследования оказалось, что один из типов блокаторов кальциевых каналов, широко используемых для снижения давления, связан с увеличением риска дивертикулеза. Это состояние характеризуется образованием мешочков на слизистой кишечника, что может вызывать дискомфорт и осложнения.

Блокаторы кальциевых каналов уменьшают количество кальция, который может проникать в мышечные клетки сердца и стенки кровеносных сосудов. При этом они снижают давление в кровеносных сосудах и сердце.

Ученые сделали вывод о том, что действие этого лекарства может негативно влиять на работу кишечных мышц, затрудняя процесс переваривания пищи. Однако исследователи подчеркнули, что прекращение приема медикаментов без медицинского надзора может ухудшить состояние здоровья лиц с гипертонией. По этой причине для замены или отмены препаратов важно консультироваться с врачом.

Ранее врач назвала заболевания, которые приводят к низкому давлению.

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