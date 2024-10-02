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Врач рассказала, как прикус влияет на молодость и красоту лица

Врач Оганисян: неправильный прикус усиливает провисание щек и подбородка

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Dental Monitoring/Global Look Press

Неправильный прикус может сопровождаться смещением подбородка назад, что ухудшает овал лица, увеличивает провисание брылей и приводит к раннему ослаблению подбородка и мышц лица, усиливая признаки старения. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный врач ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA врач-стоматолог-ортодонт Анна Оганисян.

«Неправильный прикус сопровождается хроническим напряжением мышц челюстно-лицевой области, шеи и спины из-за неправильного положения челюсти, что негативно влияет на осанку. Исправление прикуса устраняет эти напряжения, что может улучшить осанку, а прямая осанка в том числе ассоциируется с молодостью. Кроме того, выравнивание зубов приводит к правильному расположению губ, подбородка, гармоничному профилю, восстанавливает симметрию лица», – отметила врач.

По ее словам, мышцы всего тела связаны между собой и неправильный прикус, приводящий к напряжению жевательных мышц, в свою очередь имеет воздействие на круговую мышцу глаз, которая может визуально усугублять морщины вокруг глаз, приводить к спазмам височные мышцы, что также приводит к дисфункции височно-нижнечелюстных суставов.

«Когда прикус исправляется, зубы и челюсть начинают выполнять свою естественную функцию, что восстанавливает симметрию лица и создает естественную поддержку для мышц и кожи. Это помогает уменьшить признаки старения, такие как провисание щек и подбородка, и создать более четкие контуры лица», – заключила врач.

Ранее врач назвал нарушения опорно-двигательной системы, которые можно узнать по походке.

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