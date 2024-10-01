Ученые узнали причину мощнейшего извержения вулкана Хунга Тонга

Группа ученых из Австралийского национального университета определила ключевое событие, вызвавшее мощнейшее подводное извержение вулкана Хунга Тонга в Тихом океане в январе 2022 года. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

До сих пор причина катастрофического события оставалась загадкой для научного сообщества.

В новой работе исследователи проанализировали сейсмические записи извержения, расшифровав его физический механизм.

Как показали результаты, причиной случившегося стал подземный взрыв, вызванный, по всей видимости, сжатием горной породы. Его сила была эквивалентна совокупной энергии пяти ядерных зарядов, подорванных в Северной Корее в ходе испытаний в 2017 году.

«Наша модель предполагает, что событие произошло в результате того, что сжатая газом порода оказалась заперта под неглубоким морем, словно в перегретой скороварке», — объяснили авторы статьи.

Ударная волна выбросила в атмосферу огромное количество воды и подняла цунами высотой до 45 метров, отметили специалисты.

По словам сейсмологов, мониторинг газов и микросейсмичности в местах вулканической активность должен помочь лучше подготовиться к будущим подобным извержениям.

Ранее ученые выяснили, что взрыв вулкана Тонга изменил климат Земли на много лет вперед.