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Ученые узнали ужасную судьбу капитана пропавшей арктической экспедиции Франклина

JASR: британский капитан Джеймс Фицджеймс был съеден своими матросами

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Richard Beard/The Polar Museum Blog/Scott Polar Research Institute/University of Cambridge

Канадские ученые из Университета Уотерлу установили трагические подробности британской экспедиции к Северному полюсу сэра Джона Франклина, состоявшейся в середине XIX века. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Archaeological Science: Reports (JASR).

В 1845 году корабли «Террор» и «Эребус» Королевского военно-морского флота Великобритании отправились в Арктику, чтобы найти Северо-Западный проход к Тихому океану. В 1846 году оба судна оказались затерты льдами близ канадского острова Кинг-Уильям и брошены своими командами. Участники экспедиции пытались добраться до обитаемых земель, однако живым домой не вернулся ни один из 129 человек, включая самого Джона Франклина.

В новом исследовании ученые идентифицировали останки капитана Джеймса Фицджеймса, командовавшего флагманом экспедиции «Эребусом».

Личность офицера установили путем сравнения ДНК из костей с острова Кинг-Уильям с ДНК известных потомков и родственников экипажа «Эребуса».

Анализ челюстной кости Фицджеймса показал характерные насечки, указывающие на то, что тело разделали на части. Археологи предположили, что матросы съели своего капитана в отчаянной попытке спастись.

По словам ученых, Джеймс Фицджеймс стал первой подтвержденной жертвой каннибализма среди участников экспедиции Франклина.

Ранее исследователи выяснили, что каннибализм был одной из погребальных практик первобытных людей в эпоху палеолита.

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