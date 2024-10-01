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Ученые создали нанопряжу для сбора воды из тумана

PolySci: разработаны волокна, улавливающие влагу из атмосферы

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Chinese Journal of Polymer Science

Группа китайских ученых из Пекинского института графической коммуникации и Университета Бэйхан создали двухрядную пряжу, захватывающую и собирающую воду из тумана. Исследование опубликовано в научном журнале Polymer Science (PolySci).

По словам авторов разработки, технология была вдохновлена такими природными механизмами, как гидрофобные и гидрофильные узоры на панцирях пустынных жуков и способности паучьего шелка транспортировать влагу.

Пряжа состоит из водооталкивающего поливинилиденфторида-со-гексафторпропилена (PVDF-HFP) и впитывающих воду гидрофильных полиакрилонитрильных (PAN) нановолокон.

Используя методы электропрядения и скручивания, команда спроектировала пряжу с чередующимися гидрофобными и гидрофильными сегментами, создав структуру, которая имитирует механизмы сбора воды в природе.

Гидрофобные секции способствуют быстрому накоплению капель воды, в то время как гидрофильные секции улучшают транспортировку этих капель, обеспечивая более быструю коалесценцию и сбор.

При испытании в контролируемой туманной среде пряжа продемонстрировала значительное улучшение эффективности сбора воды.

Комбинация гидрофобного захвата воды и гидрофильного транспорта воды оказалась намного более эффективной, чем использование однородных нитей, отметили специалисты.

Ранее ученые создали охлаждающую и собирающую воду систему, которая работает без электричества.

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