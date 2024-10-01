В США лишили свободы генетика-любителя, пытавшегося создать огромных супербаранов

Министерство юстиции США объявило о приговоре к шести месяцам лишения свободы для 81-летнего Артура Шубарта. Пожилого американца привлекли к уголовной ответственности за незаконный ввоз в страну ДНК-материала диких баранов из Кыргызстана. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Согласно материалам дела, Шубарт нелегально импортировал части самого крупного в мире вида баранов — архаров — из центральноазиатской республики, чтобы затем создать клонированные эмбрионы.

Полученные таким образом эмбрионы затем вживили домашним овцам на ранчо мужчины в штате Монтана. В результате на свет появился архар по кличке Марко Поло.

Шубарт использовал сперму самца для оплодотворения различных видов овец ради выведения новых гибридов огромных баранов. Пенсионер планировал продавать зверей хозяйствам, устраивающим трофейную охоту.

«Жадность Шубарта подтолкнула его к заговору с целью привезти в Монтану части самой большой овцы в мире из Киргизии. Подобные действия по созданию гибридных животных столь же противоестественны, сколь и незаконны», — заявила прокурор Джесси Ласлович.

Помимо лишения свободы, Шубарта оштрафовали на $20 тыс. и обязали выплатить еще $4 тыс. в Национальный фонд охраны рыбных ресурсов и дикой природы.

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