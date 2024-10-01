Врач рассказал, сколько мышц в год теряет человек после 25 лет

Пик формирования мышечной массы приходится на 25 лет, а после 25–30 лет человек теряет 0,5–1% мышечной массы в год в среднем при отсутствии регулярных занятий физкультурой, рассказал «Газете.Ru» врач-травматолог-ортопед Лечебно-диагностического центра Стационара Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Роман Шохирев.

«С возрастом мышечный белок распадается быстрее, чем образуется новый. Кроме того, изменяются и обменные процессы в организме. Так, мышечная масса убывает еще и за счет увеличения специфических ферментов, которые разрушают мышечные клетки, и апоптозных белков, которые ускоряют гибель клеток. Их увеличение связано с повышенной выработкой провоспалительных цитокинов», – рассказал Шохирев.

Кроме того, с возрастом снижается уровень анаболических гормонов, которые ускоряют рост мышц: гормона роста, ИФР-1, тестостерона и эстрогенов.

«Гормон роста и ИФР-1 усиливают синтез белка и улучшают мышечный метаболизм. Тестостерон предохраняет митохондрии от разрушения при воздействии различных агрессивных факторов. При низком уровне тестостерона снижается как масса, так и сила скелетных мышц. Такая же связь существует между уровнем эстрогенов и мышечной массой», – отметил врач.

Подробнее о том, как опорно-двигательная система меняется с возрастом и какие изменения в походке должны насторожить — в интервью Шохирева «Газете.Ru».

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