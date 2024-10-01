Заведено уголовное дело по поводу разрушения части самого древнего памятника на Южном Урале

В Уфе начали строительство на территории Благовещенского монастыря, самого древнего памятника на Южном Урале, из-за чего часть памятника была разрушена. По этому поводу было заведено уголовное дело о халатности против администрации города, которая выдает разрешения на строительство. Об этом «Газете.Ru» рассказала председатель башкирского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина.

По ее словам, застройщик ООО «Новый город девелопмент» снес фундамент игуменского корпуса — главного административного корпуса всего Благовещенского монастыря, где жили и работали монахи. Застройщик собирается построить несколько 18-этажных зданий по проекту, который не согласован.

«В 2015 году застройщик приобрёл земельный участок, который ранее принадлежал епархии. Мы не знаем, на каком основании участок перешёл в собственность застройщика. Но еще в 2014 году на территории были выявлены восемь объектов культурного наследия, которые находятся на государственной охране. Среди них — монастырское кладбище и Успенская слобода. Памятники археологии нельзя застраивать, так как это запрещено законом», – рассказала Маулимшина.

По ее словам, в этом году застройщик пытался уменьшить охранные зоны, подготовил соответствующий проект и провёл экспертизу. Однако Государственное управление по охране объектов культурного наследия отклонило просьбу.

«Проект постановления не был утверждён, действуют старые нормы, согласно которым полностью запрещено строительство. Однако оно все равно было начато. В результате во время проведения работ было вскрыто историческое кладбище, принадлежавшее монастырю. Это вызвало вопросы у правоохранительных органов, которые возбудили уголовное дело по статье о халатности. Однако я не вижу оснований для обвинения, ведь разрешения на строительство выдано не было», – объяснила Маулимшина.

Успенская слобода и кладбище были основаны не позднее семи лет после основания города Уфы, который отмечает свое 450-летие. По данным историков, это самый древний культурный памятник на Южном Урале, построенный в XVI веке.

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