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Стало известно, как возраст отца влияет на риск рождения детей с синдромом Дауна

JAMA: у очень молодых отцов выше риск зачатия ребенка с синдромом Дауна

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Ученые из центра акушерства и гинекологии при Университете Фудань (Китай) обнаружили, что риск зачатия ребенка с синдромом Дауна повышен у отцов старше 40 лет и моложе 20 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

Исследователи собрали данные о пренатальной и постнатальной диагностике синдрома Дауна в китайском городе Шэньчжэнь, где тестирование для оценки риска наиболее распространенных хромосомных аномалий плода является бесплатным с 2012 года. В общей сложности ученые проанализировали более двух миллионов родов и выявили 2480 случаев рождения детей с синдромом Дауна.

Дополнительно исследователи скорректировали результаты с поправками на другие известные факторы, влияющими на риск возникновения такой патологии. В число таких факторов входит пол ребенка, уровень образования матери и число выкидышей в анамнезе.

Ученые установили, что у отцов старше 40 или моложе 20 лет вероятность зачатия ребенка с синдромом Дауна была особенно высокой. Исследователи отметили, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить этот вывод.

Ранее ученые выяснили, почему при синдроме Дауна повышен риск лейкемии.

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