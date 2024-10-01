Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В планетарии назвали особенность солнечного затмения 2 октября

Московский планетарий: солнечное затмение 2 октября будет кольцеобразным

close
Andrew Kelly/Reuters

Кольцеобразное солнечное затмение ожидается 2 октября, оно начнется в 19:51 мск в экваториальной зоне Тихого океана. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Затмение будет кольцеобразным, поскольку Луна не сможет полностью закрыть диск Солнца — вокруг лунного диска останется яркое кольцо. При этом Луна отбросит на Землю тень шириной 266 км. Полоса затмения будет распространяться по Тихому океану — сначала на восток, а затем на юго-восток.

Жители России не смогут наблюдать это солнечное затмение.

8 апреля полное солнечное затмение можно было увидеть из США, Мексики и Канады. Его свидетелями стали почти 32 млн человек. Это затмение называют «американским», так как его можно наблюдать на всей территории Соединенных Штатов. Жители столичного региона не смогут стать свидетелями полного затмения еще минимум 100 лет.

18 сентября в некоторых регионах РФ могли наблюдать частное лунное затмение.

Ранее окулист рассказал, что после солнечного затмения у него выросло количество пациентов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами