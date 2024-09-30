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Ученые нашли в фиалках вещества для борьбы с самым опасным видом рака мозга

Biomedicines: пептиды из фиалок усилили эффект от лечения глиобластомы в 10 раз

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Shutterstock/FOTODOM

Группа американских ученых из Университета Дилларда и других научных учреждений обнаружила в фиалках необычные молекулы, которые могут помочь в лечении глиобластомы — самой агрессивной разновидности рака головного мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Biomedicines.

Специалисты выяснили, что фиалки производят кольцевые пептиды, называемые циклотидами. Дисульфидные сшивки, которые поддерживают форму циклотидов, могут помочь им создавать поры в мембранах раковых клеток.

Внутри растения циклотиды обеспечивают защиту от насекомых-вредителей, грибковых инфекций и вирусов. Циклотиды были первоначально обнаружены в травяном чае, который использовали коренные народы Африки для облегчения течения родов. Отвар был сделан из фиалкового растения Oldenlandia affinis, или «калата-калата» на местном языке.

Исследователи пришли к выводу, что циклотид калата B1 усиливает эффективность химиотерапии при глиобластоме, в 10 раз снижая количество препаратов, необходимых для уничтожения раковых клеток.

Команда также синтезировала синтетическую версию циклотида калата B1, которая оказалась также действенна против глиобластомы, как и ее натуральный аналог.

Ранее ученые нашли новый способ устранения клеток глиобластомы.

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