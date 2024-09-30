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Ученые раскрыли тайну рекордной высоты Эвереста

NatGeo: Эверест достиг своей высоты благодаря активности реки Арун

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Depositphotos

Группа ученых из Китайского университета геонаук в Ухане раскрыли причину рекордной высоты Эвереста — высочайшей вершины Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Гора Эверест, также известная как Джомолунгма в Тибете и Сагарматха в Непале, выделяется на фоне других гималайских пиков, достигая 8849 метров над уровнем моря. Это на 250 метров выше окружающих гор.

Кроме того, Эверест продолжает расти и по сей день, по спутниковым данным, на несколько миллиметров в год, и это быстрее, чем ожидаемая скорость подъема тектонических плит.
В новом исследовании команда выяснила, что необычайные параметры Эвереста обусловлены активностью реки Арун — крупнейшей реки Непала.

Как показало моделирование, около 89 тыс. лет назад Арун начал забирать больше воды из реки Коси. Увеличение мощности потока Аруна сформировало большое горное ущелье.
Вымывание больших кусков породы привело к тому, что участок земной коры с Эверестом начал подниматься.

Ученые полагают, что за счет Аруна Эверест получил от 15 до 50 метров высоты.

Учитывая, что толщина земной коры составляет от 10 до 30 км, исследователи подсчитали, что явление приведет к увеличению скорости подъема поверхности Джомолунгмы до 0,53 мм в год.

Ранее стало известно, кому на самом деле принадлежала «шерсть йети», найденная на Эвересте.

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