Водители электромобилей чаще устраивают ДТП по сравнению с владельцами машин с ДВС

Владельцы электромобилей чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия, чем автомобилисты за рулем машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). К такому выводу пришли специалисты Lero — исследовательского центра при Университете Лимерика в Ирландии и Университета Барселоны в Испании. Доклад опубликован в научном журнале Accident Analysis & Prevention (AAP).

В исследовании использовались телематические данные 125 млн поездок коммерческого автопарка с участием 14 642 транспортных средств, зарегистрированных с января 2022 года по октябрь 2022 года в Нидерландах. Также использовался набор данных по страховым претензиям за тот же период.

В ходе анализа страховых претензий и данных с бортовых датчиков команда выявила следующие факторы. Во-первых, водители электромобилей и гибридов ведут себя на трассе иначе, чем традиционных транспортных средств.

Кроме того, у электромобилей выявляют больше неисправностей, чем у машин на бензине и дизельном топливе. А ремонт электромобилей обходится на 6,7% дороже, чем починка транспорта с ДВС.

В Lero отметили, что по вине владельцев электромобилей и гибридных автомобилей случается на 4% и 6% больше аварий соответственно, чем из-за водителей бензиновых и дизельных машин.

Ранее стало известно, что электромобили выделяют в окружающую среду большое количество токсичных «вечных химикатов».