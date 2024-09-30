Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван продукт, укоряющий старение клеток

JAMA Network Open: сахар ускоряет старение клеток

close
Shutterstock

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что при переработке сахара в организме образуются так называемые конечные продукты гликирования, ускоряющие старение клеток. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Исследования, проведенные американскими учеными, показали, что сахар сам по себе является воспалительным агентом и способствует развитию окислительного стресса. Окислительным стрессом называют процесс повреждения клеток активными формами кислорода при недостаточном функционировании антиоксидантной системы.
 
Ученые уточнили, что другим ключевым фактором, ускоряющимся при избытке сахара в рационе, выступает гликирование. Это процесс, во время которого белки соединяются с углеводами, образуя так называемые конечные продукты гликирования (AGE). Именно соединения могут вызывать воспаление и окислительный стресс, что в свою очередь ведет к ускоренному старению на клеточном уровне.

По подсчетам ученых, сокращение ежедневного потребления добавленного сахара всего на 10 граммов может существенно повлиять на биологический возраст человека. Исследователи утверждают, что такая корректировка в рационе может «омолодить» организм примерно на 2,4 месяца.

Авторы исследования подчеркнули, что отрицательные эпигенетические изменения, провоцируемые избытком сахара, можно обратить вспять. Это открывает новые перспективы для создания стратегий, направленных на замедление старения и улучшение общего состояния здоровья через изменение питания.

Ранее врач рассказала, в каких продуктах содержатся пустые калории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами