Назван продукт, укоряющий старение клеток

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что при переработке сахара в организме образуются так называемые конечные продукты гликирования, ускоряющие старение клеток. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Исследования, проведенные американскими учеными, показали, что сахар сам по себе является воспалительным агентом и способствует развитию окислительного стресса. Окислительным стрессом называют процесс повреждения клеток активными формами кислорода при недостаточном функционировании антиоксидантной системы.



Ученые уточнили, что другим ключевым фактором, ускоряющимся при избытке сахара в рационе, выступает гликирование. Это процесс, во время которого белки соединяются с углеводами, образуя так называемые конечные продукты гликирования (AGE). Именно соединения могут вызывать воспаление и окислительный стресс, что в свою очередь ведет к ускоренному старению на клеточном уровне.

По подсчетам ученых, сокращение ежедневного потребления добавленного сахара всего на 10 граммов может существенно повлиять на биологический возраст человека. Исследователи утверждают, что такая корректировка в рационе может «омолодить» организм примерно на 2,4 месяца.

Авторы исследования подчеркнули, что отрицательные эпигенетические изменения, провоцируемые избытком сахара, можно обратить вспять. Это открывает новые перспективы для создания стратегий, направленных на замедление старения и улучшение общего состояния здоровья через изменение питания.

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