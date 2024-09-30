Назван простой способ снять напряжение в глазах

Чтобы снять усталость и напряжение в глазах во время работы на компьютере, следует придерживаться придерживаться правила «20-20-20», то есть закрывать глаза на 20 секунд или смотреть вдаль на расстояние 6 метров (20 футов в американской системе мер) каждые 20 минут работы, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Хаяла Гасанова.

«Конвенционная мышца, которая напрягается из-за работы за монитором, расслабляется, только когда мы смотрим вдаль, поэтому необходимо выполнять правило «20-20-20». Еще один вариант: можно каждые 20 минут просто закрывать глаза на 20 секунд. Это, помимо снятия усталости и напряжения, еще и способствует устранению ощущения сухости в глазах», — рассказала врач.

Для того, чтобы не забывать выполнять это простое упражнение в течение дня, можно ставить будильник каждые 20 минут во время работы как напоминание о необходимости сделать перерыв или установить на смартфон специальные приложения, позволяющие следить за состоянием глаз и напоминающие о необходимости перерыва, например, ProtectYourVision или EyeCare.

«Но надо понимать, что даже если в течение дня вы соблюдаете это правило, это не решает основную проблему. Главное — всегда нужно чередовать отдых и труд, давать себе полноценные перерывы, если необходимо. При диагностированных проблемах со зрением пациент должен обратиться к офтальмологу для подбора очков или контактных линз. При установленном врачом-офтальмологом синдроме сухого глаза также назначается соответствующее медикаментозное лечение, которое необходимо соблюдать. И только комплексно возможно снять напряжение в глазах», — заключила врач.

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