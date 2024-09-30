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Врач рассказала, с какими лекарствами нельзя употреблять капусту

Live Science: лекарства для разжижения крови нельзя употреблять с капустой

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Depositphotos

Препараты, разжижающие кровь и препятствующие тромбообразованию (антикоагулянты), нельзя употреблять одновременно с капустой, шпинатом, мангольдом и брокколи. Об этом изданию Live Science рассказала Джоан Салдж Блейк, профессор диетологии Бостонского университета.

По словам врача, зеленые листовые овощи (все виды капусты, руккола, шпинат, щавель, брокколи, мангольд) могут влиять на действие некоторых лекарств, таких как варфарин, используемый для разжижения крови.

Дело в том, что эти продукты содержат много витамина К. Витамин К используется организмом для выработки факторов свертывания крови — особых белков. Свертывание выступает частью автоматической реакции организма на травму и помогает предотвратить чрезмерную потерю крови. Однако в некоторых случаях, например, при высоком риске тромбоза, показано снижение свертываемости.

При приеме антикоагулянтов активное потребление продуктов, богатых витамином К, может нейтрализовать действие препарата и снизить эффективность лечения. Тем не менее Блейк не рекомендует полностью отказываться от них. По мнению диетолога, норму потребления зеленых листовых овощей должен устанавливать лечащий врач совместно с диетологом. Полученных рекомендаций необходимо придерживаться из недели в неделю, периодически проверяя уровень витамина К в крови.

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