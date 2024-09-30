Найдена связь между биполярным расстройством и эпилепсией

Ученые из Китайской академии наук выяснили, что существует генетическая связь между биполярным расстройством I типа и эпилепсией. Результаты исследования опубликованы в журнале Genomic Psychiatry (GenPsy).

Ученые использовали данные геномного анализа ассоциаций (GWAS) — крупного исследования, в котором приняли участие европейские добровольцы. В рамках работы было проанализировано более 26 тысяч случаев эпилепсии и 25 тысяч случаев первого типа биполярного расстройства (BD-I). Ученые использовали статистические методы для выявления общих генетических факторов, способствующих развитию этих неврологических заболеваний.

В результате было обнаружено примерно 1300 генетических вариаций, которые могут быть связаны с этими двумя состояниями. Кроме того, исследователи нашли шесть геномных локусов (участков), которые имеют отношение как к BD-I, так и к эпилепсии.

Особое внимание ученых привлекла роль гена SP4, который играет роль в развитии обоих заболеваний. Белок SP4 регулируется активностью нейронов и может стабилизироваться под воздействием лития, одного из известных стабилизаторов настроения. Это открытие предоставляет возможность предположить, что ген SP4 может стать перспективной мишенью для разработки более эффективных терапий для лечения этих расстройств.

Ранее был создан браслет-предсказатель приступов эпилепсии.