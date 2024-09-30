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Ученые доказали обратимость когнитивного спада после лучевой терапии мозга

ASTRO: когнитивные функции возвращаются к 76% пациентов после радиотерапии мозга

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Юрий Стрелец/РИА «Новости»

Американские ученые-медики из Мэрилендского университета в Балтиморе доказали обратимость побочных эффектов от лучевой терапии опухолей головного мозга. Результаты исследования представили на ежегодном собрании Американского общества радиационной онкологии (ASTRO).

Согласно существующим оценкам, у 30% всех больных раком — около 600 тыс. человек ежегодно — на каком-то этапе течения заболевания диагностируются метастазы в головном мозге.

Стандартное лечение метастазов в головном мозге часто включает либо лучевую терапию всего мозга, либо более конформные методы облучения, которые точно направляют радиационный луч на опухоль и сводят к минимуму воздействие на здоровую мозговую ткань.

Церебральная лучевая терапия помогает предотвратить дальнейшее распространение рака в мозге, но у пациентов могут возникнуть когнитивные побочные эффекты, такие как снижение исполнительных функций, обучения и памяти.

В новом исследовании команда проанализировала данные 288 пациентов с результатами долгосрочного когнитивного тестирования после радиотерапии мозга.

Для оценки восстановления когнитивных функций ученые изучили результаты ряда тестов на умственные способности, проведенных у пациентов до начала лечения, а также через шесть и 12 месяцев после потери нейрокогнитивных функций.

Через шесть месяцев после первых признаков когнитивного снижения у 38% пациентов наблюдалось полное когнитивное восстановление, а через год этот показатель вырос до 42%.

Восстановление функций мозга определялось как отсутствие у пациента значительного снижения базовых когнитивных показателей по каждому тесту.

И хотя не все пациенты полностью выздоровели, примерно три четверти восстановили по крайней мере часть утраченных когнитивных способностей.

Через шесть месяцев после лечения 73% пациентов продемонстрировали улучшение по одному или нескольким когнитивным тестам, увеличившись до 76% через 12 месяцев.

Ранее ученые разработали новую клеточную терапию для борьбы с раком мозга.

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