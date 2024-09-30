Crew Dragon c россиянином на борту пристыковался к МКС

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Горбуновым пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Стыковка произошла в 17:30 по времени восточного побережья США (00:30 мск).

Сообщалось, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был осуществлен в 13:17 (20:17 мск) с площадки на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Вместо экипажа из четырех человек на МКС отправились Горбунов и его коллега из США Ник Хейг, еще два места понадобятся для застрявших на МКС астронавтов NASA Бутча Уилмора и Суниты Уильямс. Они прибыли на МКС на борту Starliner 6 июня, чтобы провести на орбите неделю. Но из-за проблем с двигателем и утечки гелия в аппарате руководство NASA решило оставить специалистов в космосе на следующие восемь месяцев.

Запуск корабля с Горбуновым и Хейгом несколько раз откладывали — из-за погодных условий и чтобы завершить подготовку к полету.

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