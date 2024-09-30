Ученые раскрыли тайну происхождения астероида Рюгу

Немецкие ученые из Института исследования Солнечной системы Общества Макса Планка узнали место происхождения знаменитого астероида Рюгу, образцы грунта с которого в 2020 году доставил на Землю космический зонд Hayabusa 2. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Рюгу — околоземной астероид, чья орбита вокруг Солнца пересекает орбиту Земли без риска столкновения. Раньше считалось, что Рюгу прибыл во внутреннюю Солнечную систему из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, а возник в еще более далеком месте. На это указывал его состав, относящийся к подгруппе богатых углеродом метеоритов (хондритов), известной как хондриты CI.

До сих пор исследователи приписывали различия в изотопном составе между хондритами CI и другими группами углеродистых хондритов разным соотношениям смешивания элементов в их составах.

По словам ученых, новые анализы показали, что первые углеродистые хондриты начали формироваться примерно через 2 млн лет после образования Солнечной системы.

Притянутые гравитационной силой еще молодого Солнца пыль и комки направились от внешнего края газопылевого диска во внутреннюю часть системы, но по пути натолкнулись на преграду в виде недавно образовавшегося Юпитера.

За пределами орбиты газового гиганта вещество начало скапливаться в более тяжелые и крупные комья, превращаясь в углеродистые хондриты с многочисленными включениями.

Два миллиона лет спустя верх взял другой процесс: под воздействием Солнца первичный газ постепенно испарялся за пределами орбиты Юпитера, что привело к накоплению железо-никелевых зерен, породив группу хондритов CI.

Это означает, что Рюгу и другие хондриты CI возникли не на рубежах Солнечной системы, а сравнительно недалеко от Земли и Солнца.

Ранее ученые выяснили, что жизнь на Земле могла зародиться благодаря азоту внеземного происхождения.