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Наличие собаки в детстве может снизить риск тяжелой болезни

CGH: наличие собаки в возрасте от 5 до 15 лет снижает риск болезни Крона

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Исследование показало, что собаки могут улучшить кишечный микробиом ребенка, что потенциально связано с лучшим общим здоровьем. Результаты опубликованы в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

Болезнь Крона — воспалительное заболевание кишечника, которое может привести к тяжелым осложнениям и снижению качества жизни. Заболеваемость среди детей до 10 лет удвоилась с 1995 года. В новой работе ученые оценили факторы окружающей среды, которые влияют на развитие болезни Крона у детей.

Авторы проанализировали данные пяти тысяч человек. За время наблюдения заболели 120 человек. Ученые выяснили, что риск развития болезни Крона был ниже у тех, кто в возрасте от 5 до 15 лет жил с собакой. Также у них был здоровее состав кишечного микробиома — сообщества микробов, живущих в кишечнике. Также болезнь Крона реже развивалась у тех, кто в первый год жизни проживал в большой семье. Наличие домашней птицы во время наблюдения, напротив, было связано с повышенным риском болезни Крона.

Ученые создали модель машинного обучения для прогнозирования риска болезни Крона. Зная риск конкретного человека, они смогут найти способ снизить его, например, с помощью диеты, пищевых добавок или других средств.

Ранее ученые назвали идеальную частоту дефекации.

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