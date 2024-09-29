Зоопланктон серьезно пострадал от нанопластика, выяснили ученые

Шведские ученые из Лундского университета выяснили, как нанопластик влияет на водные организмы в озерах и реках. Оказалось, что микроскопические полимерные частицы угнетают отдельные виды зоопланктона, тогда как другие существа остаются совершенно нетронутыми. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Ежегодно количество пластика в мировом океане увеличивается на 5–13 млн тонн. Со временем эти материалы распадаются на микро- и наночастицы.

Ученые провели эксперимент на искусственных водно-болотных угодьях, максимально приближенных к естественным экосистемам.

Команда выяснила, что травоядные дафнии (род зоопланктонных ракообразных) оказались особенно уязвимы к воздействию нанопластика. Кроме того, фитопланктонные диатомовые водоросли также серьезно пострадали.

Однако другие типы водорослей, такие как сине-зеленые (цианобактерии), оказались невосприимчивы к влиянию загрязнителя.

«Мы пока не знаем, почему некоторые из них разрушаются, а другие продолжают процветать как обычно. Если концентрация нанопластика увеличится, даже те, которые в настоящее время могут справиться с несколькими частицами, вероятно, также пострадают», — отметили авторы статьи.

Специалисты уточнили, что популяции дафний важны для поддержания экосистемного баланса, поскольку эти ракообразные служат источником пищи для рыб.

Ранее ученые выяснили, что нанопластик способен проникать в мозг.