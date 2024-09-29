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Врач назвала худшие варианты завтрака

Терапевт Мунаварова: частое потребление овсянки может быть опасно для костей

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Shutterstock/Brent Hofacker

Хотя овсянка полезна, ее ежедневное употребление может усилить вымывание кальция из костей. Об этом aif.ru рассказала врач-терапевт амбулатории №2 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Сайера Мунаварова.

«Овсянка — крахмалистая, глютеновая, слизеобразующая крупа. Она полезна, но каждый день ее есть не надо — достаточно пары раз в неделю. Дело в том, что при частом (ежедневном употреблении) овес, который содержит фитиновую кислоту, может способствовать вымыванию кальция из костной ткани», — объяснила врач.

Также не стоит злоупотреблять простыми углеводами, которые не утоляют голод надолго: тортами, сладостями, выпечкой.

Врач рекомендовала съедать за завтраком примерно 25-30% от общего количества калорий за сутки. Желательно утром потреблять богатые белком продукты, например, яйца, гречку, творог. Исследования показывают, что такой завтрак повышает продуктивность.

Ранее врач рассказала, что пожилым людям лучше питаться по методу гарвардской тарелки.

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