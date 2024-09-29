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Названа частая ошибка при кровотечении из носа

Травматолог Данилова: нельзя запрокидывать голову назад при кровотечении из носа

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При кровотечении из носа нельзя запрокидывать голову назад, вместо этого ее нужно немного наклонить вперед и прижать крылья носа к носовой перегородке. Об этом tmn.aif.ru рассказала врач-травматолог и инструктор по первой помощи Анастасия Данилова.

«Прижмите крылья носа к носовой перегородке и держите не меньше четырех-пяти минут. Это поспособствует образованию сгустка, который остановит кровоточащие сосуды», — рассказала Данилова. 

Если из носа потекла кровь, нужно сесть и слегка наклонить голову вперед. Опрокидывать голову назад не стоит: кровотечение не прекратится, а кровь попадет в желудок, вызвав тошноту или даже рвоту.

Важно не разжимать нос и приложить к нему лед или пакет из морозилки, обернутый тканью. Это поможет сузить сосуды, уменьшить отек и остановить кровотечение.

Если через 15 минут кровотечение из носа не остановилось, нужно вызвать скорую помощь или отправиться в больницу самостоятельно.

Эпизодические кровотечения не опасны, но если они повторяются часто — важно обратиться к врачу.

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