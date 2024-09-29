Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выдвинули новую теорию появления Луны

TPSJ: Луна могла быть захвачена гравитацией молодой Земли

close
Rita Priemer/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания выдвинули новую гипотезу происхождения Луны, опровергающую основную теорию возникновения естественного спутника нашей планеты. Исследование опубликовано в научном издании The Planetary Science Journal (TPSJ).

Согласно ведущему предположению, Луна образовалась из обломков после столкновения Земли с другой планетой на заре своего существования.

Исследователи утверждают, что в альтернативной теории захвата с обменом двоичными объектами гравитация Земли разделила эти тела, захватив один из объектов — Луну — и сделав ее спутником.

По словам ученых, в пользу их теории свидетельствует расположение спутника относительно планеты. Если бы Луна сформировалась из обломков, она должна была бы вращаться над земным экватором. Но Луна движется другой плоскости.

Специалисты считают, что Земля могла бы захватить спутник даже большего размера, чем Луна — объект размером с Меркурий или даже Марс, но полученная орбита могла оказаться нестабильной.

Ранее ученые допустили, что в прошлом у Земли были кольца, похожие на кольца Сатурна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами