Назван срок годности грелок, по истечении которого они становятся опасны

Резиновая грелка с горячей водой взорвалась на коленях у британки, приведя к тяжелым ожогам. Эксперты не рекомендуют использовать грелки старше двух лет, сообщает Daily Mail.

27-летняя женщина из Манчестера регулярно использовала грелку с горячей водой для смягчения боли во время месячных. В июле 2024 года она наполнила ее горячей водой из чайника и легла на диван. Через несколько минут грелка взорвалась, а вода попала на ноги, низ живота и руки женщины. Холодный душ, который женщина принимала в течение 30 минут, не помог избавиться от боли из-за ожога.

В течение двух недель женщина каждый день приходила в больницу для перевязки. Она может остаться с обширными шрамами на всю жизнь.

Эксперты рекомендуют менять резиновые грелки каждые два года, чтобы избежать их разрыва. Заполнять их горячей водой можно только наполовину.

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