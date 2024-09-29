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Назван срок годности грелок, по истечении которого они становятся опасны

Daily Mail: грелки старше двух лет могут разорваться и привести к ожогам

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Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Shutterstock/FOTODOM

Резиновая грелка с горячей водой взорвалась на коленях у британки, приведя к тяжелым ожогам. Эксперты не рекомендуют использовать грелки старше двух лет, сообщает Daily Mail.

27-летняя женщина из Манчестера регулярно использовала грелку с горячей водой для смягчения боли во время месячных. В июле 2024 года она наполнила ее горячей водой из чайника и легла на диван. Через несколько минут грелка взорвалась, а вода попала на ноги, низ живота и руки женщины. Холодный душ, который женщина принимала в течение 30 минут, не помог избавиться от боли из-за ожога.

В течение двух недель женщина каждый день приходила в больницу для перевязки. Она может остаться с обширными шрамами на всю жизнь.

Эксперты рекомендуют менять резиновые грелки каждые два года, чтобы избежать их разрыва. Заполнять их горячей водой можно только наполовину.

Ранее врач рассказала, кому нельзя пользоваться электрогрелками для ног.

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